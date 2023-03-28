В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
38 минут назад

В Японии осудили Кисиду за отказ выступить против урана для Киева

Мария Иванова

Лидер японской оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото раскритиковал премьера Фумио Кисиду, чья семья родом из Хиросимы, за отказ предостеречь Киев от использования снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дебаты в парламенте страны.

В Японии осудили Кисиду за отказ выступить против урана для Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время дебатов Ямамото заявил о свидетельствах, что применение таких снарядов приводит к повышению заболеваемости раком среди мирных жителей. Он спросил Кисиду, планирует ли тот выступить против использования этих боеприпасов на Украине.

Кисида не стал прямо отвечать на этот вопрос.

«Существуют различные исследования о негативном воздействии на здоровье человека и окружающую среду снарядов с обедненным ураном, однако никакого конкретного вывода из этих исследований к настоящему времени сделано не было», - заявил премьер.

Также он рассказал Ямамото, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским снаряды с обедненным ураном во время своего недавнего визита в Киев.

Ямамото отметил, что семья Кисиды родом из Хиросимы, пострадавшей от атомных бомбардировок США, поэтому политик должен выступать против использования ядерного оружия в военных целях.

В Минобороны Британии ранее рассказали о планах поставить Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется реагировать, так как «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом».

В МИД РФ подчеркивали, что поставки таких снарядов увеличат страдания мирных жителей и нанесут экологии непоправимый ущерб.

В британском Минобороны в ответ заявили, что снаряды с обедненным ураном не имеют ничего общего с ядерным оружием, а их воздействие на здоровье людей и природу, «вероятно, будет низким».

В мире,Таро Ямамото,Владимир Зеленский,Владимир Путин,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий