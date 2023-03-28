В Японии осудили Кисиду за отказ выступить против урана для Киева

Лидер японской оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото раскритиковал премьера Фумио Кисиду, чья семья родом из Хиросимы, за отказ предостеречь Киев от использования снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дебаты в парламенте страны.
Во время дебатов Ямамото заявил о свидетельствах, что применение таких снарядов приводит к повышению заболеваемости раком среди мирных жителей. Он спросил Кисиду, планирует ли тот выступить против использования этих боеприпасов на Украине.
Кисида не стал прямо отвечать на этот вопрос.
«Существуют различные исследования о негативном воздействии на здоровье человека и окружающую среду снарядов с обедненным ураном, однако никакого конкретного вывода из этих исследований к настоящему времени сделано не было», - заявил премьер.
Также он рассказал Ямамото, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским снаряды с обедненным ураном во время своего недавнего визита в Киев.
Ямамото отметил, что семья Кисиды родом из Хиросимы, пострадавшей от атомных бомбардировок США, поэтому политик должен выступать против использования ядерного оружия в военных целях.
В Минобороны Британии ранее рассказали о планах поставить Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется реагировать, так как «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом».
В МИД РФ подчеркивали, что поставки таких снарядов увеличат страдания мирных жителей и нанесут экологии непоправимый ущерб.
В британском Минобороны в ответ заявили, что снаряды с обедненным ураном не имеют ничего общего с ядерным оружием, а их воздействие на здоровье людей и природу, «вероятно, будет низким».