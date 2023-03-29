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1 час назад

В Японии заявили о намерении добиваться денуклеаризации КНДР

ТАССиещё 2

Правительство Японии в тесном сотрудничестве с США, Южной Кореей и всем международным сообществом будет добиваться денуклеаризации КНДР. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

В Японии заявили о намерении добиваться денуклеаризации КНДР
Фото: ТАССТАСС

"В тесном японско-американском, японско-американско-южнокорейском сотрудничестве, а также в сотрудничестве с международным сообществом мы будем добиваться полного выполнения резолюций Совета безопасности ООН и денуклеаризации Северной Кореи", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что ракетно-ядерная активность Пхеньяна несет прямую угрозу миру и безопасности "Японии, региона и всего международного сообщества". Генсек японского кабмина в очередной раз допустил, что КНДР продолжит провокационные действия, включая возможное проведение ядерного испытания.

Мацуно воздержался от прямых комментариев по поводу сообщений о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества с целью наращивания ядерного потенциала страны, подчеркнув, что Япония на постоянной основе занимается сбором и анализом информации, связанной с ракетно-ядерной активностью Пхеньяна.

Агентство ЦТАК 28 марта сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества с целью наращивания ядерного потенциала страны. Ким Чен Ын подчеркнул, что развитие ядерного потенциала необходимо для защиты суверенитета. Соответствующие заявления были сделаны в ходе инспекции работ по установке ядерных боеголовок на баллистические ракеты.

В мире,Ядерное оружие,Чен Ким,Совбез ООН,
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