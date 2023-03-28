В Европе заявили о возможном бойкоте Совбезу ООН из-за России

Европейские инициаторы намерены объявить бойкот Совету Безопасности ООН, если Россия выступит в роли председателя в апреле 2023 года. Такое заявление сделал экс-соучредитель общеевропейской партии Volt и соучредитель глобального массового движения Atlas Коломб Каэн-Сальвадор, передает URA.RU со ссылкой на Politico.

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Он уточнил, что в связи с возможным присоединением РФ к Совету Безопасности ООН в этом году Atlas начал кампанию «Бойкот ООН России». Движение призывает остальные страны из состава Совета Безопасности — как минимум семь из пятнадцати — бойкотировать этот орган в течение апреля. Тогда Россия не сможет принимать какие-либо решения внутри ООН, указал Сальвадор.

Он пояснил, что смысл протеста в неявке постоянных и ротационных членов СБ ООН на сессии и заседания. Речь идет о Великобритании, Японии, США, Франции, Швейцарии и других. Для принятия какого-либо решения на заседаниях Совета Безопасности ООН требуются голоса как минимум девяти государств. Если нужное число не наберется, голос России не будет иметь какой-либо силы.