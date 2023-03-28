Евросовет планирует "усилить потенциал" Генпрокуратуры Украины

Совет Европы объявил о поиске консультантов для «усиления потенциала» Генеральной прокуратуры Украины, передает RT со ссылкой на документ, содержащий сведения об инициативе. Уточняется, что одним из приоритетных направлений «помощи» ведомству будет «укрепление его возможностей» в реализации «эффективной информационной и коммуникационной стратегии».
«В этом контексте Совет Европы <...> стремится привлечь подрядчика к предоставлению офису Генерального прокурора Украины консультационных услуг в сфере реализации коммуникационной стратегии в военное время», — говорится в документе.
Подрядчику предстоит провести исследование общественного мнения на предмет необходимости создания международного трибунала, а также обучать и консультировать сотрудников Генпрокуратуры. Бюджет, который СЕ готов выделить на реализацию проекта, не должен превышать €55 тыс.