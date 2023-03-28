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51 минуту назад

Байден прокомментировал стрельбу в школе шуткой про мороженое

Lenta.ru

Президент США Джо Байден начал выступление о стрельбе в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, с шутки про мороженое. Видеозапись опубликована на YouTube-канале CBS News.

Байден странно отреагировал на стрельбу в американской школе
Фото: ТАССТАСС

«Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так», — сказал он.

Затем глава Белого дома заявил, что информация о причинах и обстоятельствах происшествия уточняется. Он также выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за молниеносную реакцию.

В США раскрыли серьезную ошибку Байдена

Американский лидер выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших в результате стрельбу. По его словам, необходимо приложить усилия, чтобы остановить насилие. Он отметил, что в очередной раз обратился к Конгрессу США для продвижения законопроекта о запрете оружия.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Полицейский департамент Нэшвилла сообщил о ликвидации стрелявшего.

«Полиция приняла меры в отношении стрелявшего, который в результате погиб», — отмечается в сообщении.

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