Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

В Киеве прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает «МК».

«Взрывы в столице, предварительно — в Оболонском и Святошинском районах», — указал он, добавив, что все необходимые службы отправились на место для ликвидации последствий.

Прочие подробности происшествия пока неизвестны, однако Кличко пообещал сообщить о них позже.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что в Киеве и Киевской области работает система противовоздушной обороны. Он добавил, что опасность еще не миновала и рекомендовал жителям не игнорировать тревогу.