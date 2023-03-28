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55 минут назад

Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

Елена Прошина

В Киеве прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает «МК».

Мэр Киева сообщил о взрывах в городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Взрывы в столице, предварительно — в Оболонском и Святошинском районах», — указал он, добавив, что все необходимые службы отправились на место для ликвидации последствий.

Прочие подробности происшествия пока неизвестны, однако Кличко пообещал сообщить о них позже.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что в Киеве и Киевской области работает система противовоздушной обороны. Он добавил, что опасность еще не миновала и рекомендовал жителям не игнорировать тревогу.

В мире,Андрей Ермак,Виталий Кличко,
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