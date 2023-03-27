В ООН прокомментировали массовые протесты в Израиле

Граждане Израиля имеют право проводить демонстрации, но их протестные акции должны носить мирный характер, рассказал на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что организация внимательно следит за развитием событий в республике.

Чиновник напомнил, что граждане имеют право проводить манифестации. Вместе с тем, добавил он, любые акции должны проходить мирно.

Уточняется, что массовые протесты против реформирования судебной системы проходят в Израиле с января 2023 года. Население выступает против того, чтобы правительство получило контроль за механизмом назначения судей.