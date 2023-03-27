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53 минуты назад

Маск заявил об упадке внешней политики США

ТАССиещё 1

Внешняя политика США находится в упадке. Такое мнение высказал в понедельник в Twitter Илон Маск, комментируя сюжет телеканала Fox News о падении роли доллара в международных расчетах.

Маск заявил об упадке внешней политики США
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

В сюжете речь шла о том, что Китай за счет активной внешней политики укрепляет торговые связи с разными странами, например, с такими крупными производителями нефти как Иран и Саудовская Аравия, и переходит в расчетах с ними на национальные валюты вместо доллара.

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"Американская внешняя политика упала ниже бронзового уровня (ниже третьего места - прим. ТАСС)", - отметил в связи с этим Маск.

В мире,Илон Маск,
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