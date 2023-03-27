Маск заявил об упадке внешней политики США

Внешняя политика США находится в упадке. Такое мнение высказал в понедельник в Twitter Илон Маск , комментируя сюжет телеканала Fox News о падении роли доллара в международных расчетах.

В сюжете речь шла о том, что Китай за счет активной внешней политики укрепляет торговые связи с разными странами, например, с такими крупными производителями нефти как Иран и Саудовская Аравия, и переходит в расчетах с ними на национальные валюты вместо доллара.