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11 минут назад

Додон предсказал Санду судьбу Саакашивили

Елена Прошина

Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон уверен, что на следующих президентских выборах большинство граждан страны проголосуют против нынешней главы республики Майи Санду. Его слова приводит «РИА Новости».

Додон предсказал Санду судьбу Саакашивили
Фото: ТАССТАСС

Данные проведенного IData в начале марта опроса показали, что рейтинг доверия Санду в настоящее время составляет 21,2%. При этом еще в ноябре 2022 года он был 35,2%.

«Появляются в стране новые лидеры, их рейтинги растут. Рейтинг Санду, напротив, стремительно падает. Она теряет популярность», — отметил Додон.

На фоне этого он уверен, что через год во время выборов «избиратели проголосуют против Санду». На вопрос о том, станет ли он сам баллотироваться на предстоящих выборах Додон ответил неоднозначно, сказав, что «время покажет», поскольку ему еще нужно «разобраться с сфабрикованными уголовными делами против него».

В мире,Майя Санду,Игорь Додон,
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