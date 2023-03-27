Додон предсказал Санду судьбу Саакашивили

Данные проведенного IData в начале марта опроса показали, что рейтинг доверия Санду в настоящее время составляет 21,2%. При этом еще в ноябре 2022 года он был 35,2%.

На фоне этого он уверен, что через год во время выборов «избиратели проголосуют против Санду». На вопрос о том, станет ли он сам баллотироваться на предстоящих выборах Додон ответил неоднозначно, сказав, что «время покажет», поскольку ему еще нужно «разобраться с сфабрикованными уголовными делами против него».