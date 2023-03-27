Белый дом призвали тратить деньги на США, а не Украину

Американский сенатор-республиканец Джон Хоули призвал Белый дом тратить деньги на США, а не Украину. Соответствующее заявление он сделал в колонке для Fox News.

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«Продолжающиеся траты на Украину не служат американским интересам», — уверен Хоули.

Он напомнил, что с начала СВО США выделил Киеву 113 миллиардов долларов, что «почти в четыре раза превышает годовой бюджет штата Миссури».

«Это неправильно. Америка нуждается в этих ресурсах в другом месте – чтобы остановить картели на нашей южной границе; сдерживание Китая в Тихом океане. Нашим европейским союзникам по НАТО давно пора активизироваться и взять на себя главную ответственность за безопасность Европы», — считает сенатор.

Хоули отметил, что, выделяя Украине деньги, администрация президента США Джо Байдена не следит за распределением средств, что «лишено смысла», ведь средства могут не достигать целей, на которые их направляли. В связи с этим сенатор потребовал определить на законодательном уровне ответственного за аудит всех средств, направляемых Киеву.

«Американцы заслуживают того, чтобы знать, как расходуются их деньги», — подчеркнул он.