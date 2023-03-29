Байдена обеспокоили заявления о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

Президент США Джо Байден считает, что российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) еще не размещено на территории Белоруссии, но обеспокоен заявлениями относительно данных планов. Об этом американский лидер заявил во вторник журналистам после возвращения в Вашингтон из штата Северная Каролина.

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Байден, слова которого привел пресс-пул Белого дома, сказал, что пока не ознакомился с заявлениями российской стороны относительно этого. "Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство", - добавил он. Президент США подчеркнул: "Они этого еще не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолете".