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1 час назад

Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

Илья Родин

Государственное собрание (парламент) Венгрии в понедельник, 27 марта, одобрило вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в венгерском парламенте 199 депутатов. Большая часть из них (182 парламентария) отдала голоса за ратификацию заявки Финляндии по вступлению в НАТО. Шесть человек проголосовали против, 11 человек не приняли участие в голосовании.

«Решение принято», - констатировал ведущий заседания по итогам голосования депутатов.

Заседание планировалось провести в январе 2023 года, но его неоднократно откладывали. В качестве причин указывалось то, что парламент обсуждает вопросы внутренней и внешней политики, в частности, сконцентрирован на переговорах с Еврокомиссией, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что большинство стран-членов НАТО подписало протоколы о присоединении к альянсу Швеции и Финляндии 5 июля 2022 года. Отказались подписать заявку о вступлении северных государств только Турция и Венгрия.

Турция выступила с предупреждением к Швеции на фоне скандала с Кораном

По предварительным данным, Анкара может одобрить заявку на одном из ближайших заседаний парламента. Вместе с тем, власти Турции пока не дают твердых гарантий по этому вопросу.

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