Байден запретил властям США использовать коммерческое шпионское ПО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал в понедельник указ, запрещающий американскому правительству применение специализированного коммерческого шпионского программного обеспечения, которое может угрожать безопасности США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как указывается в обнародованных ею справочных документах, "президент Байден сегодня подписал исполнительный указ, впервые запрещающий оперативное использование правительством США коммерческого шпионского программного обеспечения, несущего риски национальной безопасности или применявшегося иностранными действующими лицами для попрания прав человека в мире".

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С точки зрения Белого дома, "растущее число стран во всем мире" использует ПО для электронной слежки "в том числе для запугивания политических оппонентов и обуздания инакомыслия, ограничения свободы слова и мониторинга деятельности <...> активистов и журналистов". Причем таким образом действуют не только "авторитарные режимы", говорится в документах Белого дома. По его свидетельству, "демократические правительства также сталкиваются с откровениями, согласно которым действующие лица внутри" их структур власти "используют коммерческое шпионское ПО, чтобы брать на прицел сограждан без надлежащей санкции суда, гарантий [соблюдения прав человека] и надзора".

Как уточняется в справке, указ "станет краеугольным камнем американской инициативы" на втором "саммите за демократию", который пройдет под сопредседательством Замбии, Республики Корея, Коста-Рики, Нидерландов и США 29-30 марта. Выступая в понедельник на специальном брифинге для журналистов, представитель администрации США высокого ранга заявил, что по итогам этого совещания ожидается обнародование странами - участниками "руководящих принципов" применения шпионского ПО.

Кроме того, ведущие брифинга подтвердили, что вскрыты факты слежения за различными американскими должностными лицами за рубежом при помощи шпионского ПО. В общей сложности к настоящему времени известно о 50 таких случаях "по меньшей мере в 10 странах на нескольких континентах", пояснил представитель администрации. Упомянув ранее публиковавшуюся в печати информацию, он добавил, что Вашингтоном было выявлено "менее дюжины американских дипломатов", на электронные устройства которых было установлено без их ведома шпионское ПО.

Вопрос о том, использовали ли до настоящего времени структуры правительства США коммерческое шпионское ПО, применение которого отныне запрещено, остался на брифинге без четкого ответа.

"К сожалению, я не могу вдаваться в дополнительные детали", - сказал представитель администрации.