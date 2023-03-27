В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
28 минут назад

В дом Шольца проник мужчина в маске

Илья Родин

В дом в центре Потсдама, в котором находится квартира канцлера ФРГ Олафа Шольца, проник неизвестный мужчина в хэллоуинской маске. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.

В дом Шольца проник мужчина в маске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что проникновение в многоквартирный дом было зафиксировано в воскресенье вечером, 26 марта.

По данным журнала, злоумышленник был маске, толстовке с капюшоном, перчатках.

Источник пояснил, что мужчина попытался проникнуть в квартиру канцлера, но был замечен и вскоре покинул здание.

Уточняется, что Олаф Шольц в момент происшествия находился в Берлине, на заседании ВФК.

Скриншот

Группа телохранителей постоянно сопровождает федерального канцлера. Сотрудники соответствующего ведомства также охраняют его квартиру, сообщает Hamburger Abendblatt.

В мире,Олаф Шольц,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий