В дом Шольца проник мужчина в маске

В дом в центре Потсдама, в котором находится квартира канцлера ФРГ Олафа Шольца, проник неизвестный мужчина в хэллоуинской маске. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.

Отмечается, что проникновение в многоквартирный дом было зафиксировано в воскресенье вечером, 26 марта.

По данным журнала, злоумышленник был маске, толстовке с капюшоном, перчатках.

Источник пояснил, что мужчина попытался проникнуть в квартиру канцлера, но был замечен и вскоре покинул здание.

Уточняется, что Олаф Шольц в момент происшествия находился в Берлине, на заседании ВФК.

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