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44 минуты назад

СМИ: Нетаньяху отложил принятие закона о судебной реформе до лета

ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир согласовали в понедельник приостановку судебной реформы, вызвавшей в стране массовые протесты. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

По его информации, в партии "Еврейская сила", которую возглавляет Бен-Гвир, сообщили, что по итогам коалиционных консультаций было решено отложить утверждение судебной реформы в парламенте до летней сессии. До этого Бен-Гвир выступал категорически против отсрочки.

В Израиле протестующие перекрыли главный въезд в Иерусалим

Взамен Нетаньяху согласился на формирование новой силовой структуры - Национальной гвардии, отмечает Kan. Она будет передана под контроль министерства нацбезопасности во главе с Бен-Гвиром.

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