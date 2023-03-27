Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир согласовали в понедельник приостановку судебной реформы, вызвавшей в стране массовые протесты. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

По его информации, в партии "Еврейская сила", которую возглавляет Бен-Гвир, сообщили, что по итогам коалиционных консультаций было решено отложить утверждение судебной реформы в парламенте до летней сессии. До этого Бен-Гвир выступал категорически против отсрочки.