Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, нынешнего президента страны Майю Санду и чиновников, выполняющих незаконные приказы правящей Партии действия и солидарности, ждет судьба Михаила Саакашвили, отбывающего срок в грузинской тюрьме.
"Майя Санду и ее партия - террористы. У них нет красных линий. Они считают, что цель оправдывает средства, что им можно все: и Конституцию изменить, и шесть телеканалов закрыть, и сажать оппонентов, и дать безграничные полномочия спецслужбам, - сказал Додон в понедельник в эфире телеканала N4. - Они закончат очень плохо. Никто не вечен, тем более они. Санду зря рассчитывает, что она спрячется в США и ей ничего ни за что не будет. Саакашвили тоже так думал".
Додон напомнил, как в 2019 году из Молдавии после беседы с послом США Дереком Хоганом в Майми сбежал контролировавший правительство и юстицию лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк. "Все исполнители останутся здесь. Им придется отвечать за все по закону перед будущими прокурорами", - считает Додон.
Летом 2022 года в Молдавии начались массовые антиправительственные протесты, участники которых обвиняют власти в резком падении уровня жизни в стране и неспособности справиться с кризисом, требуют провести досрочные выборы. Протестующие указывают на многократно выросшие цены на продовольствие, газ, электричество, другие товары первой необходимости, рекордную за последние 20 лет инфляцию в 30%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции, милитаристские заявления на фоне украинского кризиса. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, более 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей, а почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки активистов, выступающих против правительства. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор".