Додон предсказал Санду судьбу Саакашивили

"Майя Санду и ее партия - террористы. У них нет красных линий. Они считают, что цель оправдывает средства, что им можно все: и Конституцию изменить, и шесть телеканалов закрыть, и сажать оппонентов, и дать безграничные полномочия спецслужбам, - сказал Додон в понедельник в эфире телеканала N4. - Они закончат очень плохо. Никто не вечен, тем более они. Санду зря рассчитывает, что она спрячется в США и ей ничего ни за что не будет. Саакашвили тоже так думал".