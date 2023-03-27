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45 минут назад

Додон заявил, что Санду ждет судьба Саакашивили

ТАССиещё 1

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, нынешнего президента страны Майю Санду и чиновников, выполняющих незаконные приказы правящей Партии действия и солидарности, ждет судьба Михаила Саакашвили, отбывающего срок в грузинской тюрьме.

Додон предсказал Санду судьбу Саакашивили
Фото: ТАССТАСС

"Майя Санду и ее партия - террористы. У них нет красных линий. Они считают, что цель оправдывает средства, что им можно все: и Конституцию изменить, и шесть телеканалов закрыть, и сажать оппонентов, и дать безграничные полномочия спецслужбам, - сказал Додон в понедельник в эфире телеканала N4. - Они закончат очень плохо. Никто не вечен, тем более они. Санду зря рассчитывает, что она спрячется в США и ей ничего ни за что не будет. Саакашвили тоже так думал".

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Додон напомнил, как в 2019 году из Молдавии после беседы с послом США Дереком Хоганом в Майми сбежал контролировавший правительство и юстицию лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк. "Все исполнители останутся здесь. Им придется отвечать за все по закону перед будущими прокурорами", - считает Додон.

Летом 2022 года в Молдавии начались массовые антиправительственные протесты, участники которых обвиняют власти в резком падении уровня жизни в стране и неспособности справиться с кризисом, требуют провести досрочные выборы. Протестующие указывают на многократно выросшие цены на продовольствие, газ, электричество, другие товары первой необходимости, рекордную за последние 20 лет инфляцию в 30%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции, милитаристские заявления на фоне украинского кризиса. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, более 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей, а почти 65% поддерживают идею смены правительства.

Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки активистов, выступающих против правительства. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор".

В мире,Майя Санду,Игорь Додон,Владимир Плахотнюк,Михаил Саакашвили,Демократическая партия США,
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