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23 минуты назад

Министра обороны Молдавии Носатого назвали Усатым

Lenta.ru

Министра обороны Молдавии Анатолия Носатого назвали Усатым в прямом эфире румынского филиала телеканала Euronews. Видеозапись опубликовал «Sputnik Молдавия» в Telegram.

Министра обороны Молдавии Носатого назвали Усатым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Носатый готовился дать интервью о военных учениях, начавшихся в Молдавии. Ведущий Euronews, представляя гостя, допустил ошибку в фамилии министра.

В Молдавии есть политик Ренато Усатый, в 2020 году он был кандидатом на пост президента страны.

Анатолий Носатый в январе 2023 года заявил, что события на Украине заставили Молдавию изменить военную стратегию. По словам министра, страна не готова к вступлению в НАТО технически, к тому же большинство населения будет против такого решения.

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