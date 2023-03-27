Министра обороны Молдавии Носатого назвали Усатым

В Молдавии есть политик Ренато Усатый, в 2020 году он был кандидатом на пост президента страны.

Анатолий Носатый в январе 2023 года заявил, что события на Украине заставили Молдавию изменить военную стратегию. По словам министра, страна не готова к вступлению в НАТО технически, к тому же большинство населения будет против такого решения.