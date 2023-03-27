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50 минут назад

Times of Israel: протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим

Газета.Ruиещё 2

Израильтяне, участвующие в протесте против проведения судебной реформы в Израиле, перекрыли главный въезд в Иерусалим. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Протестующие перекрыли главный въезд в Иерусалим... В ходе демонстраций против судебной реформы в Иерусалиме задержали троих человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в городе, предположительно за нападение на сотрудников полиции, задержали троих протестующих.

Ранее посольство Израиля в США закрыли из-за призывов профсоюзов ко всем государственным служащим выйти на протесты против судебной реформы в стране.

Как также стало известно, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил, что подаст в отставку со своего поста, если закон о реформе судебной системы будет остановлен.

Нетаньяху приостановит судебную реформу на фоне протестов в Израиле

26 марта в Израиле начались массовые протесты против изменений судебной системы. На улицы вышли более 600 тыс. человек.

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