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37 минут назад

Новый президент Чехии поручил проверить на прослушку свою резиденцию в Праге

Газета.Ru

Резиденцию президента Чехии в Пражском граде проверяют на прослушку. Такое поручение дал новый глава страны Петр Павел перед своим переездом в Пражский Град, сообщает Чешское телеграфное агентство (ЧТК).

Новый президент Чехии поручил проверить на прослушку свою резиденцию в Праге
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам пресс-секретаря президента Маркеты Ржегаковой, проверка помещений замка проводится постепенно. Комнаты, предназначенные для президента, его супруги и главы его администрации, уже проверены службой безопасности, однако «команда замка еще не получила окончательный отчет об инспекции». Проверки пройдут и на вилле Лумбе, где президентская чета также будет проживать.

Агентство отмечает, что Петр Павел не переезжал в Пражский град даже после своей инаугурации, которая состоялась 9 марта. Причиной был страх возможного подслушивания в замке. Новый президент будет использовать тот же офис, что и его предшественники Милош Земан, Вацлав Клаус и Вацлав Гавел.

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