Приезд Зеленского в Запорожскую область назвали «самозванщиной»

«Зеленский, посещая прифронтовые регионы, продолжает свое турне самопиара на смерти украинцев в угоду западным интересам. Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье — самозванщина», — заявил Рогов.

По словам главы движения, никто из местных жителей Зеленского «не звал и не ждал», его там ненавидят. Этим объясняется сопровождение украинского президента большим числом вооруженных военных, поскольку Зеленский боится жителей Запорожской области, так как понимает, что его воспринимают там как врага, отметил Рогов.