WSJ: у Запада нет плана по урегулированию украинского конфликта

У Запада пока нет и в ближайшее время не появится реального варианта для решения конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

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По словам источника газеты, одного из европейских дипломатов, между союзниками идут дискуссии о последствиях победы или поражения для Украины, а также о компонентах постконфликтного урегулирования. В ближайшем будущем не ожидается каких-либо крупных дипломатических усилий по этому вопросу.

«Абстрактно разработать мирный процесс несложно... Намного сложнее найти момент, когда это станет реальным вариантом», - добавил чиновник.

Ранее за скорейшее мирное урегулирование конфликта высказался МИД Китая. По словам официального представителя ведомства Мао Нин, сейчас все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях и работать вместе.