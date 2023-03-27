WSJ: у Запада нет плана по урегулированию украинского конфликта

У Запада пока нет и в ближайшее время не появится реального варианта для решения конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.
По словам источника газеты, одного из европейских дипломатов, между союзниками идут дискуссии о последствиях победы или поражения для Украины, а также о компонентах постконфликтного урегулирования. В ближайшем будущем не ожидается каких-либо крупных дипломатических усилий по этому вопросу.
«Абстрактно разработать мирный процесс несложно... Намного сложнее найти момент, когда это станет реальным вариантом», - добавил чиновник.
Ранее за скорейшее мирное урегулирование конфликта высказался МИД Китая. По словам официального представителя ведомства Мао Нин, сейчас все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях и работать вместе.
К мирным переговорам также призвала Болгария. По словам вице-президента страны Илияны Йотовой, стороны должны сесть за стол переговоров. Если этого не произойдет, есть риск серьезной эскалации конфликта.