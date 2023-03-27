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1 час назад

WSJ: у Запада нет плана по урегулированию украинского конфликта

Елена Прошина

У Запада пока нет и в ближайшее время не появится реального варианта для решения конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

WSJ: у Запада нет плана по урегулированию украинского конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника газеты, одного из европейских дипломатов, между союзниками идут дискуссии о последствиях победы или поражения для Украины, а также о компонентах постконфликтного урегулирования. В ближайшем будущем не ожидается каких-либо крупных дипломатических усилий по этому вопросу.

«Абстрактно разработать мирный процесс несложно... Намного сложнее найти момент, когда это станет реальным вариантом», - добавил чиновник.

Ранее за скорейшее мирное урегулирование конфликта высказался МИД Китая. По словам официального представителя ведомства Мао Нин, сейчас все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях и работать вместе.

К мирным переговорам также призвала Болгария. По словам вице-президента страны Илияны Йотовой, стороны должны сесть за стол переговоров. Если этого не произойдет, есть риск серьезной эскалации конфликта.

В мире,Мао Нин,
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