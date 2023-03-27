Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Газета The Times выпустила материал, который посвящен взрыву трубопроводов «Северного потока». Несмотря на то, что диверсия произошла полгода назад, разговоры об этом не утихают до сих пор, так как вердикты выносят разные. Авторы публикации приводят четыре основные версии произошедшего.

Фото: Zuma\TACC Zuma\TACC

Первая принадлежит Сеймуру Хершу. Она заключается в том, что бомбы заложили водолазы ЦРУ при содействии Норвегии. Однако, как отмечается, в данной версии были выявлены многочисленные неточности.

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Еще одна версия стала распространяться в текущем месяце – после того, как в Вашингтоне состоялась встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. The New York Times увидела в диверсии следы проукраинской группы, которая действует без ведома или одобрения ее правительства.

Позднее издание Die Zeit опубликовало собственную версию событий. По его данным, польской компанией была арендована яхта «Андромеда». Утверждалось, что шесть членов экипажа прибыли в страну по поддельным паспортам. После обыска судна, проведенного немецкими следователями, на борту якобы были обнаружены следы взрывчатки.

DPA\TACC

Третью версию озвучило издание Business Insider. Оно сослалось на аналитика данных Оливера Александера. Утверждалось, что танкер под флагом Греции заметили недалеко от газопроводов «Северный поток» в Балтийском море примерно за две недели до их подрыва. Судно находилось там несколько дней. В итоге оно отправилось в Таллинн, а затем причалило в Санкт-Петербурге. По данному вопросу высказался оператор танкера. Он отметил, что судно просто ожидало следующих инструкций.

Последняя версия связана с датским патрульным судном P524 Nymfen, которое, как писала газета The Times, «впервые за многие годы» обогнуло балтийский остров Борнхольм и направилось на северо-восток к внешней границе предполагаемого радиуса действия радаров Дании. Судно остановилось на 30 минут, после чего развернулось и выключило свой транспондер. Так, международные системы слежения не могли зафиксировать, где оно находится.

DPA/TACC

«Несколько минут спустя самолет наблюдения шведских ВВС начал курсировать туда-сюда поблизости. (…) Через четыре дня после этого трубопроводы были выведены из строя. Похоже, что это датское судно наблюдения не просто так обошло места взрывов», - говорилось в материале.