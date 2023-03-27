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В Германии запустили платформу восстановления Украины

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Власти ФРГ запустили новую платформу, которая объединит немцев, желающих принять участие в восстановлении Украины. Об этом сообщило в понедельник Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

В Германии запустили платформу восстановления Украины
© globallookpress.com

Как заявила министр экономического развития Свенья Шульце, слова которой приводятся в пресс-релизе на сайте ведомства, восстановление Украины станет "сложнейшей задачей", которую не под силу решить только правительствам. При этом многие жители ФРГ готовы оказать помощь.

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"В этом поможет новая платформа восстановления Украины. Мы хотим использовать ее для объединения активных граждан, компаний и общин в Германии и на Украине", - сказала политик.

Шульце добавила, что на поддержку партнерства между германскими и украинскими общинами, клиниками и водопроводными предприятиями будет выделено €25 млн. Как отметили в ведомстве, платформа станет "точкой координации для всех, кто хочет принять участие в процессе восстановления".

В рамках проекта планируются профильные конференции и практические семинары. Организаторы хотят охватить широкий круг вопросов - от восстановления разрушенных зданий до психологической помощи.

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