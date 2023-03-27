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1 час назад

Принц Гарри появился на слушаниях в Верховном суде Великобритании

Газета.Ru

Принц Гарри приехал в Верховный суд Великобритании в связи с началом судебного разбирательства по делу о защите частной жизни. Герцог Сассекский и другие знаменитости подали иск против Associated Newspapers Ltd (ANL), издателей газет Daily Mail и Mail on Sunday. Об этом пишет "Би-би-си".

Принц Гарри появился на слушаниях в Верховном суде Великобритании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ходе четырехдневного предварительного слушания в Верховном суде будут рассмотрены юридические аргументы, и судья решит, будет ли дело продолжено. Вместе с принцем Гарри в суд обратились певец Элтон Джон и актрисы Сэди Фрост и Лиз Херли. Они также обвиняют Associated Newspapers в незаконном сборе информации о них. Издательство назвало эти обвинения "абсурдной клеветой".

Юридическая фирма Hamlins, представляющая интересы принца Гарри и Фрост, ранее утверждала, что деятельность ANL включала: "Наем частных детективов для тайного размещения прослушивающих устройств в машинах и домах людей; поручение частным лицам тайно прослушивать и записывать частные телефонные разговоры людей; подкуп сотрудников полиции, имеющих коррумпированные связи с частными детективами, для получения конфиденциальной информации" и многое другое.

В ответном заявлении Associated Newspapers утверждалось: "Мы полностью и недвусмысленно опровергаем эти абсурдные клеветнические измышления, которые выглядят не более чем заранее спланированной и срежиссированной попыткой втянуть издание Mail в скандал, связанный со взломом телефонных разговоров, касающийся статей 30-летней давности".

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что принц Гарри снялся в развлекательной программе про ремонт автомобилей.

В мире,Лиз Херли,принц Гарри,Элтон Джон,
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