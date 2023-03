Принц Гарри появился на слушаниях в Верховном суде Великобритании

Принц Гарри приехал в Верховный суд Великобритании в связи с началом судебного разбирательства по делу о защите частной жизни. Герцог Сассекский и другие знаменитости подали иск против Associated Newspapers Ltd (ANL), издателей газет Daily Mail и Mail on Sunday. Об этом пишет "Би-би-си".