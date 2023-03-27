Звезда сериала "Четыре танкиста и собака" Петр Высоцкий сгорел заживо

Польский актер Петр Высоцкий, известный по своей роли в сериале 1966 года "Четыре танкиста и собака", сгорел заживо в своем доме в возрасте 86 лет, сообщает StarHit.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины пожара. Уточняется, что в момент трагедии Высоцкий был не один, однако больше от пожара никто не пострадал. По данным СМИ, в последние годы своей жизни актер с трудом передвигался, однако от постоянной помощи отказывался.
"В четверг будет проведен анализ ДНК, чтобы подтвердить личность жертвы. В осмотре места происшествия приняли участие прокурор и эксперт в области пожаротушения. Мы ждем заключения о причине пожара", - заявила секретарь окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка.
Ранее умер актер Николай Дупак.