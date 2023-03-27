Звезда сериала "Четыре танкиста и собака" Петр Высоцкий сгорел заживо

Польский актер Петр Высоцкий , известный по своей роли в сериале 1966 года "Четыре танкиста и собака", сгорел заживо в своем доме в возрасте 86 лет, сообщает StarHit.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины пожара. Уточняется, что в момент трагедии Высоцкий был не один, однако больше от пожара никто не пострадал. По данным СМИ, в последние годы своей жизни актер с трудом передвигался, однако от постоянной помощи отказывался.