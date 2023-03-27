На Украине призвали запретить TikTok из-за «пропаганды»

Петиция с призывом запретить видеосервис TikTok на Украине появилась на сайте президента страны. Об этом пишет «Лента.ру».

По мнению автора инициативы, в соцсети распространяется «много пропаганды», поэтому ее необходимо закрыть. По крайней мере на время проведения боевых действий.

На данный момент петицию подписало более 3 тысяч человек. Для того, чтобы обращение рассмотрел глава государства необходимо минимум 25 тысяч подписей.