Зеленского просят запретить использование снарядов с обедненным ураном

Петиция о запрете использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов с обедненным ураном зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского. Ее автор указывает на опасность загрязнения окружающей среды на многие годы вперед, приведения в негодность сельскохозяйственных земель и попадания токсичных веществ в организм человека.

Автор петиции обеспокоен загрязнением окружающей среды при применении боеприпасов с обедненным ураном.

Видео дня

"Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты и их применение является недопустимым и аморальным. Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять меры предосторожности, чтобы исключить возможность использования таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции", - говорится в тексте петиции.

Автор отмечает, что применение боеприпасов "не стоит вреда человечеству из-за военного использования урана и других радиоактивных элементов". В петиции отмечается, что использование таких снарядов "приводит к загрязнению окружающей среды не только в зоне их применения, но может через грунтовые воды, движение пыли и микрочастиц распространяться неконтролируемо".

"Учитывая период распада тяжелых металлов, такое загрязнение будет носить долгосрочный характер на многие поколения вперед. Поражение также может касаться земель сельскохозяйственного назначения, что либо сделает их непригодными для использования, либо будет служить дополнительным путем распространения токсичных веществ и их попадания в организм человека", - указал автор обращения.

Пока петицию поддержали 28 человек. Для рассмотрения Зеленским петиция должна набрать 25 тыс. голосов, сбор подписей будет продолжаться еще 92 дня.

В опубликованном на прошлой неделе письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Минобороны Великобритании при этом назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, который используется на протяжении десятилетий.