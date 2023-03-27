На Украине раскрыли коррупционную схему по зерновой сделке

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла и ликвидировала коррупционную схему в Одесской области, связанную с зерновой сделкой. Об пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

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«Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области», — сказано в сообщении.

Уточняется, что участники схемы требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках зерновой сделки.