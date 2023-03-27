В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
15 минут назад

На Украине раскрыли коррупционную схему по зерновой сделке

Lenta.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла и ликвидировала коррупционную схему в Одесской области, связанную с зерновой сделкой. Об пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

На Украине раскрыли коррупционную схему по зерновой сделке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области», — сказано в сообщении.

Уточняется, что участники схемы требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках зерновой сделки.

Зеленский встретился с актером Орландо Блумом

За финансовые средства злоумышленники гарантировали беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия продукции. В случае отказа давать деньги, они угрожали представителям компаний максимально затягивать бюрократические процедуры.

В мире,СБУ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий