В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Баку предложил армянам Карабаха провести встречу

Газета.Ruиещё 1

Азербайджан предложил армянам, которые живут в Карабахе провести встречу в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

Баку предложил армянам Карабаха провести встречу
Фото: APAP

"Администрация президента Азербайджанской Республики в продолжение встречи, состоявшейся в городе Ходжалы 1 марта, и приглашения (Баку – ред.) от 13 марта еще раз предлагает представителям армянской общественности Карабаха провести встречу в первую неделю апреля в городе Баку", - сообщила пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По данным пресс-службы азербайджанского лидера, планируется обсудить вопрос реинтеграции армянских жителей Карабаха. Однако 17 марта армяне отказалась от проведения встречи в Баку.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что республика ожидает от союзников и партнеров активных шагов для выполнения Азербайджаном своих обязательств по нагорнокарабахскому вопросу. До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Ереван уклоняется от переговоров с Баку.

По его словам, стороны перешли к "онлайн-дипломатии" и пересылают друг другу свои условия.

В мире,Джейхун Байрамов,Ильхам Алиев,Сергей Лавров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий