Баку предложил армянам Карабаха провести встречу

Азербайджан предложил армянам, которые живут в Карабахе провести встречу в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Администрация президента Азербайджанской Республики в продолжение встречи, состоявшейся в городе Ходжалы 1 марта, и приглашения (Баку – ред.) от 13 марта еще раз предлагает представителям армянской общественности Карабаха провести встречу в первую неделю апреля в городе Баку", - сообщила пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По данным пресс-службы азербайджанского лидера, планируется обсудить вопрос реинтеграции армянских жителей Карабаха. Однако 17 марта армяне отказалась от проведения встречи в Баку.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что республика ожидает от союзников и партнеров активных шагов для выполнения Азербайджаном своих обязательств по нагорнокарабахскому вопросу. До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Ереван уклоняется от переговоров с Баку.