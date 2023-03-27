В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
59 минут назад

Слоны убили четырех человек за три дня в одном районе

Lenta.ruиещё 1

В Индии дикие слоны убили четырех человек за три дня. Об этом сообщает News9Live.

Слоны убили четырех человек за три дня в одном районе
Фото:  Joel Mbugua / Unsplash Joel Mbugua / Unsplash

Все четыре нападения произошли в районе Джарграм штата Западная Бенгалия. В субботу, 18 марта, мужчина по имени Джиту Хембрам был тяжело ранен агрессивными животными недалеко от деревни Култикри. Его успели доставить в больницу, где он вскоре скончался. На следующий день слоны убили 24-летнюю Дамаянти Махато в лесу Нигуи.

В понедельник, 20 марта, в Джанрграме погибли сразу двое местных жителей. В одном случае слон атаковал возвращавшегося домой на велосипеде Суджита Махато из деревни Индхара. Селяне услышали крики и бросились на помощь, однако на месте обнаружили только его бездыханное тело. В полиции заявили, что слон подошел к индийцу сзади, обхватил его хоботом и ударил о землю. Индиец погиб мгновенно.

Около 22:00 несколько слонов ворвались в деревню Баллия, где их жертвой стала 65-летняя Намита Махато, вышедшая на крыльцо дома. Женщина также была убита на месте.

Местные жители выразили недовольство действиями полиции и сотрудников Департамента лесного хозяйства. Они рассказали, что агрессивные слоны бродят по району уже несколько дней, заходят в поселки и «творят хаос». В полиции заявили, что на людей нападают слоны, которые отбились от стада и ищут дорогу к привычным местам обитания.

Ранее сообщалось, что слон затоптал троих жителей деревни в индийском штате Уттар-Прадеш. Нападение произошло во время религиозного ритуала.

В мире,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий