«Угроза безопасности»: реакция Запада на ядерное оружие РФ в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин 25 марта рассказал о договоренности разместить российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. В США считают, что применять ядерное оружие Москва не будет, а в ЕС грозят новыми санкциями.

Путин отмечал, что договоренность с главой Белоруссии Александром Лукашенко по ТЯО была достигнута на фоне новостей о передаче Украине британских снарядов с обедненным ураном.

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Также Путин подчеркнул, что США уже давно разместили свое тактическое ядерное оружие в Европе на территории стран-союзников. Президент России заявил, что хранилище для ТЯО в Белоруссии планируют построить к 1 июля.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявил Reuters, что Россия и Белоруссия уже некоторое время говорят о передаче ядерного оружия Минску.

«Мы не видим причин для корректировки наших собственных ядерных позиций, а также признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО», - подчеркнул он.

Уотсон подчеркнул, что США будут следить за последствиями заявления Путина.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС введет новые санкции, если на территории Белоруссии появится ядерное оружие.

«Размещение российского ядерного оружия Белоруссией будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», - подчеркнул он.

В МИД Литвы назвали планы России и Белоруссии «очередной попыткой двух непредсказуемых диктаторских режимов угрожать своим соседям и всему европейскому континенту».

Размещение ядерного оружие в Белоруссии создаст «очередную волну напряженности и дестабилизации в Европе», подчеркнули в МИД. Это «еще больше вовлекает Белоруссию в конфронтацию с демократическим миром», страна «все больше интегрируется в российские военные планы», отмечается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Литва вместе со своими евроатлантическими партнерами решит, «как реагировать на эти милитаристские планы».

Аналогичное заявление сделал спикер МИД Польши Лукаш Ясина. Он подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Белоруссии еще больше усиливает напряженность, связанную с украинским кризисом.