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31 минуту назад

Названа получившая большинство мест в мажилисе Казахстана партия

Lenta.ruиещё 6

Крупнейшая в Казахстане партия «Аманат» получила большинство мандатов в новом составе мажилиса (нижней палаты парламента республики). Об этом на брифинге сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Константин Петров, передает РИА Новости.

Названа получившая большинство мест в мажилисе Казахстана партия
Фото:  Сергей Вишневский / Коммерсантъ Сергей Вишневский / Коммерсантъ

По его словам, кандидаты от политсилы заняли 62 из 98 мест в мажилисе. Из них 40 были получены по итогам голосования по партийным спискам, остальные — в результате победы в одномандатных мажоритарных избирательных округах.

20 марта стало известно, что, по предварительным данным ЦИК Казахстана, лидером на выборах в мажилис стала партия «Аманат», набравшая 53,9 процента голосов избирателей. Всего по результатам выборов в нижнюю палату парламента республики проходят представители шести политсил.

В мире,Константин Петров,ЦИК России,
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