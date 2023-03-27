Названа получившая большинство мест в мажилисе Казахстана партия

Крупнейшая в Казахстане партия «Аманат» получила большинство мандатов в новом составе мажилиса (нижней палаты парламента республики). Об этом на брифинге сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Константин Петров, передает РИА Новости.

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ Сергей Вишневский / Коммерсантъ

По его словам, кандидаты от политсилы заняли 62 из 98 мест в мажилисе. Из них 40 были получены по итогам голосования по партийным спискам, остальные — в результате победы в одномандатных мажоритарных избирательных округах.