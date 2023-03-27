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6 минут назад

Президент Израиля призвал немедленно остановить судебную реформу

Мария Иванова

Израильский президент Ицхак Герцог призвал правительство немедленно остановить процесс принятия судебной реформы на фоне акций протеста. Об этом рассказала The Jerusalim Post.

Президент Израиля призвал остановить принятие судебной реформы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Протесты против судебной реформы идут в стране уже несколько месяцев, но в ночь на 27 марта они вспыхнули с новой силой из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта, выступившего против реформы.

Между протестующими и полицейскими начались столкновения, участники акций кидали камни, полиция применила водометы и слезоточивый газ.

По оценкам СМИ, в ночных акциях приняли участие до 700 тысяч человек.

Если реформу одобрят, правительство получит неограниченный контроль за назначениями судей, также будут сокращены полномочия Верховного суда.

«Этой ночью мы наблюдали несколько очень тяжелых сцен. Я обращаюсь к премьер-министру, правительству и членам коалиции: эмоции тяжелые и болезненные. Людей охватывает глубокая тревога. Безопасность, экономика, общество - все под угрозой. <…> Ради единства народа Израиля я призываю вас немедленно прекратить принятие законов», - так прокомментировал протесты Герцог.

Он призвал правительство «ставить граждан и нацию превыше всего и вести себя ответственно и смело без дальнейшего промедления».

В мире,Ицхак Герцог,
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