В Сербии ответили на требование Запада ввести антироссийские санкции

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что требования стран Запада в адрес Белграда ввести антироссийские санкции выглядят несправедливыми. На Сербию давят, а товарооборот с Москвой растет у стран, которые ввели рестрикций в отношении России, отметил дипломат в беседе с Kurir.

Сербия не вводила санкции против России, и <...> объем внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, в то время как в некоторых странах Запада, которые ввели санкции, он увеличился, — пояснил Дачич.

Политик уточнил, что у западных стран товарооборот с Москвой растет именно во время действия ограничительных мер.

Дипломат также обратил внимание на то, что отказ Сербии вводить антироссийские санкции соответствует ее экономическим интересам. Белград вообще выступает против введения каких-либо рестрикций, поскольку сербы сталкивались с этим «несправедливым опытом», заключил Дачич.