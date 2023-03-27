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17 минут назад

В Сербии ответили на требование Запада ввести антироссийские санкции

News.ru

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что требования стран Запада в адрес Белграда ввести антироссийские санкции выглядят несправедливыми. На Сербию давят, а товарооборот с Москвой растет у стран, которые ввели рестрикций в отношении России, отметил дипломат в беседе с Kurir.

В Сербии ответили на требование Запада ввести антироссийские санкции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сербия не вводила санкции против России, и <...> объем внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, в то время как в некоторых странах Запада, которые ввели санкции, он увеличился, — пояснил Дачич.

Политик уточнил, что у западных стран товарооборот с Москвой растет именно во время действия ограничительных мер.

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Дипломат также обратил внимание на то, что отказ Сербии вводить антироссийские санкции соответствует ее экономическим интересам. Белград вообще выступает против введения каких-либо рестрикций, поскольку сербы сталкивались с этим «несправедливым опытом», заключил Дачич.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередной, 11-й по счету, пакет санкций Евросоюза в отношении России будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений. При этом она не уточнила, когда предполагается начать работу над формированием очередного санкционного пакета.

В мире,Ивица Дачич,Еврокомиссия,ЕС,
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