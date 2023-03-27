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56 минут назад

Байден не смог найти выход со сцены после пресс-конференции в Оттаве

Газета.Ru

Президент США Джо Байден не смог найти выход со сцены после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве. Трансляцию вел телеканал CBS News. После окончания пресс-конференции Байден не сразу сориентировался и нашел выход со сцены. Ему помог Трюдо, указав правильное направление.

Байден не смог найти выход со сцены после пресс-конференции в Оттаве
Фото: Jonathan Ernst/ReutersJonathan Ernst/Reuters

Пресс-конференция с участием Байдена и Трюдо состоялась 24 марта в Оттаве. Ранее Байден оговорился, назвав Канаду Китаем во время выступления в Оттаве. Речевая ошибка Байдена развеселила канадский кабинет министров и вызвала аплодисменты. До этого американский президент в очередной раз забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина.

Он выступал с речью на церемонии вручения медалей почета военным США и долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США.

В мире,Ллойд Остин,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,Пентагон,
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