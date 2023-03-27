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24 минуты назад

Токаев подписал распоряжение о созыве сессии Ассамблеи народа Казахстана 26-27 апреля

ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве 26-27 апреля сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев подписал распоряжение о созыве сессии Ассамблеи народа Казахстана
Фото: ТАССТАСС

"Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие". XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 26-27 апреля 2023 года в городе Астане во Дворце мира и согласия", - говорится в сообщении.

Главными задачами АНК являются реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. В Казахстане в настоящее время проживают более 125 наций и народностей, в том числе казахи, узбеки, русские, украинцы, немцы, корейцы, уйгуры, киргизы, евреи, армяне, грузины и другие.

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