В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
14 минут назад

В Германии ожидают транспортный коллапс

Елена Прошина

27 марта в ФРГ началась общенациональная забастовка, которая может привести к транспортному коллапсу, сообщает РИА Новости.

В Германии ожидают транспортный коллапс
Фото: ТАССТАСС

В течение суток будет парализовано практически все движение общественного, междугороднего и ближнего транспорта почти по всей стране. Около 14 миллионов граждан, или треть всех трудоустроенных и выплачивающих налоги граждан, живут вдали от работы, и находится в зависимости от общественного транспорта.

Так как с законодательной точки зрения забастовки не являются прочным основанием для отсутствия на рабочем месте, миллионам жителей страны придется искать альтернативы тому или иному виду транспорта и раньше выезжать из дома. В Берлине пройдет только забастовка сотрудников электричек - с 4:00 до 15:00. При этом из-за договора профсоюзов и работодателей движение остального транспорта не изменится.

При этом Deutsche Bahn приостановит движение всех поездов дальнего следования, что также затрагивает поезда, отправляющиеся в ночь и ранним утром 27 марта. Пригородное движение будет существенно ограничено по всей стране. Граждан просят отложить запланированные поездки.

Единственной альтернативой для многих граждан страны будет автомобиль, однако из-за забастовок ожидаются многокилометровые пробки. Также возможна частичная блокада скоростных автодорог сотрудников автобанов, которые также принимают участие в забастовке.

Кроме того, в стране отменено более 600 рейсов, ожидаются отмены и опоздания прилетающих самолетов.

Таким образом, профсоюзы требуют увеличения заработной платы работников общественного транспорта минимум на 10,5%. Общенациональная забастовка закончится в 00:00 28 марта.

В мире,Транспортный налог,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий