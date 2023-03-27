В Германии ожидают транспортный коллапс

27 марта в ФРГ началась общенациональная забастовка, которая может привести к транспортному коллапсу, сообщает РИА Новости.

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В течение суток будет парализовано практически все движение общественного, междугороднего и ближнего транспорта почти по всей стране. Около 14 миллионов граждан, или треть всех трудоустроенных и выплачивающих налоги граждан, живут вдали от работы, и находится в зависимости от общественного транспорта.

Так как с законодательной точки зрения забастовки не являются прочным основанием для отсутствия на рабочем месте, миллионам жителей страны придется искать альтернативы тому или иному виду транспорта и раньше выезжать из дома. В Берлине пройдет только забастовка сотрудников электричек - с 4:00 до 15:00. При этом из-за договора профсоюзов и работодателей движение остального транспорта не изменится.

При этом Deutsche Bahn приостановит движение всех поездов дальнего следования, что также затрагивает поезда, отправляющиеся в ночь и ранним утром 27 марта. Пригородное движение будет существенно ограничено по всей стране. Граждан просят отложить запланированные поездки.

Единственной альтернативой для многих граждан страны будет автомобиль, однако из-за забастовок ожидаются многокилометровые пробки. Также возможна частичная блокада скоростных автодорог сотрудников автобанов, которые также принимают участие в забастовке.

Кроме того, в стране отменено более 600 рейсов, ожидаются отмены и опоздания прилетающих самолетов.