Власти США обращаются с Венгрией как с противником, заявил Сийярто

Американские власти позиционируют себя как «недружественный союзник» по отношению к Будапешту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
По его словам, Вашингтон ведет себя как противник, поскольку Будапешт отстаивает национальные интересы. По словам министра, Венгрия не считает США противником, потому что Америка — друг Венгрии. При этом американское руководство «позиционирует нас как противников».
Сийярто связал это с тем, что в Венгрии у власти «консервативное, патриотичное, правое правительство, которое очень мощно представляет национальные интересы и не готово принимать суждения и указания из-за рубежа». Вашингтону это не нравится.
Говоря об отношениях между Будапештом и Москвой, глава венгерской дипломатии заявил, что Венгрия не усиливает связи с Россией, а продолжает диалог и рациональное сотрудничество в сфере энергетики. Сийярто указал, что без России было бы невозможно снабдить страну достаточным количеством энергоресурсов.
Министр отметил, что после начала специальной военной операции сотрудничество Венгрии и России снизилось до прагматических областей, прежде всего в энергетике. Глава министерства подчеркнул, что отказаться от отношений с Москвой власти Венгрии не могут.