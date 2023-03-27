Власти США обращаются с Венгрией как с противником, заявил Сийярто

Американские власти позиционируют себя как «недружественный союзник» по отношению к Будапешту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

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По его словам, Вашингтон ведет себя как противник, поскольку Будапешт отстаивает национальные интересы. По словам министра, Венгрия не считает США противником, потому что Америка — друг Венгрии. При этом американское руководство «позиционирует нас как противников».

Сийярто связал это с тем, что в Венгрии у власти «консервативное, патриотичное, правое правительство, которое очень мощно представляет национальные интересы и не готово принимать суждения и указания из-за рубежа». Вашингтону это не нравится.

Говоря об отношениях между Будапештом и Москвой, глава венгерской дипломатии заявил, что Венгрия не усиливает связи с Россией, а продолжает диалог и рациональное сотрудничество в сфере энергетики. Сийярто указал, что без России было бы невозможно снабдить страну достаточным количеством энергоресурсов.