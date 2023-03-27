Французские жандармы пожаловались на избиение во время митинга

Во Франции около 45 жандармов подали жалобы на насилие в отношении них во время экологической демонстрации в коммуне Сент-Солин. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Было подано 45 жалоб жандармами после ожесточённых столкновений, произошедших в субботу в Сент-Солине (Дё-Севр) во время демонстрации против мегабассейнов", — говорится в публикации, которую цитирует Life.ru.

Прокуратура уточняет, что ранено во время той акции было 47 жандармов. У митингующих изъято много опасных предметов, в том числе 62 ножа, шесть канистр с бензином, 13 топоров/мачете, пять дубинок и бейсбольных бит и так далее.