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12 минут назад

СМИ: в Израиле после отставки министра обороны начались стихийные протесты оппозиции

ТАСС

Стихийные протесты начались в Израиле в воскресенье вечером после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта, высказавшегося за приостановку спорной судебной реформы. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее информации, сотни протестующих вышли к комплексу правительственных зданий на востоке Тель-Авива, где расположена штаб-квартира Минобороны, и заблокировали движение транспорта. На дорогах возникли заторы. Еще одна группа манифестантов вышла на проезжую часть крупной автомагистрали Аялон, расположенной в том же районе, из-за чего там также прекращено движение автомобилей, передает Yedioth Ahronoth.

Нетаньяху уволил министра обороны

Кроме того, группа манифестантов пришла к дому Галанта в поселении Амикам на севере страны, чтобы выразить поддержку отправленному в отставку министру, сообщает издание. В свою очередь газета The Jerusalem Post сообщает, что в Иерусалиме оппозиционеры планируют устроить акцию протеста перед резиденцией Нетаньяху в центре города.

Ранее Нетаньяху объявил о решении отправить Галанта в отставку. Это произошло после того, как 25 марта Галант выступил со специальным обращением к согражданам, в котором высказался за приостановку обсуждения в парламенте судебной реформы, которая вызвала ожесточенные протесты оппозиции. По мнению политика, изменения в судебной системе страны необходимы, однако осуществлять их нужно путем широкого диалога. Он подчеркнул, что возникший из-за споров вокруг реформы раскол в израильском обществе уже глубоко проник в ряды Армии обороны Израиля и создает угрозу национальной безопасности. В частности, в последние недели среди армейских резервистов, не согласных с реформой, участились призывы к отказу от службы.

Протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле с января. Противники проекта считают, что предложенный план, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей, подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает, что эта реформа уравновесит полномочия всех ветвей власти и сделает политическую систему страны более демократичной.

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