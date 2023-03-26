Протестующие в Иерусалиме прорвались к дому Нетаньяху

В Иерусалиме демонстранты прорвались к дому премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Кадры с места происшествия появились в интернете. Стихийные протесты начались в Израиле в вечером 26 марта после решения главы правительства отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта, высказавшегося за приостановку судебной реформы в стране.

На кадрах видно, как протестующие сминают линию заграждения, ведущую в микрорайоне, где проживает Нетаньяху, и толпой бегут дальше по улице.

Ранее издание The Jerusalem Post предупреждало, что в Иерусалиме оппозиционеры намерены устроить акцию протеста перед резиденцией Нетаньяху.

По данным израильского издания Yedioth Ahronoth, в воскресенье сотни протестующих вышли к комплексу правительственных зданий на востоке Тель-Авива. Там расположена, в частности, штаб-квартира Минобороны страны. При этом демонстранты заблокировали движение автотранспорта, на дорогах возникли заторы. Еще одна группа манифестантов перекрыла проезжую часть крупной автомагистрали Аялон, расположенной в том же районе.

Также участники протеста пришли к дому Йоава Галанта в поселении Амикам, чтобы выразить поддержку экс-министру.

В воскресенье, 26 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял Йоава Галанта с должности министра обороны после того, как тот выступил с критикой судебной реформы. По данным СМИ, Нетаньяху заявил Галанту, что потерял к нему доверие после его высказываний «за спиной». Галант ранее призвал правительство Нетаньяху приостановить реформирование судебной системы, заявив, что в обществе углубляется раскол, который проникает в армию и органы безопасности и является реальной угрозой государственной безопасности.