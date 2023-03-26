ООН опубликовала доклад о дискриминации Киевом УПЦ

«Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в нескольких монастырях, офисах, образовательных учреждениях и других объектах, принадлежащих УПЦ в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, в Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях. В некоторых случаях офицеры СБУ допрашивали священнослужителей с использованием полиграфа, — говорится в докладе. — УВКПЧ обеспокоено тем, что действия государства против УПЦ могут привести к дискриминации. УВКПЧ также призывает, чтобы все подозреваемые по уголовным делам имели право на справедливое судебное разбирательство».