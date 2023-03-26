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12 минут назад

Власти Авдеевки призвали жителей покинуть город

Lenta.ru

Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки Виталий Барабаш призвал жителей покинуть город. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Власти Авдеевки призвали жителей покинуть город
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, уже началась эвакуация работников коммунальных служб, скоро в городе отключат мобильную связь.

«Пара дней — и некому будет обслуживать генераторы, мобильную вышку запускать. Поэтому нужно ехать», — дал он совет.

Ранее руководитель пресс-центра сил обороны таврического направления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Дмитрашковский заявил, что ситуация в Авдеевке в будущем может стать схожей с Артемовском (украинское название — Бахмут).

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