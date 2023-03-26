В МИД КНР объявили о тройной выгоде от бизнеса с Пекином для США

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что открытость КНР после преодоления пандемии коронавируса вкупе с восстановлением экономики предполагает «тройные» выгоды для американского бизнеса, несмотря на «прохладные» отношения между странами. Об этом информирует Bloomberg.
Цинь классифицировал китайско-американские отношения как «наиболее важные в мире» и отметил, что для налаживания сотрудничества Вашингтону необходимо двигаться навстречу Пекину. По словам министра, если взаимоотношения двух государств развиваются хорошо, то мир выигрывает, если нет, то страдает.
Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон введет санкции против компаний Китая, если они не прекратят сотрудничество с Россией. По словам чиновника, власти Соединенных Штатов будут разъяснять им, что китайские организации и банки попадут под санкции, если будут оказывать материальную поддержку Российской Федерации.