В МИД КНР объявили о тройной выгоде от бизнеса с Пекином для США

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что открытость КНР после преодоления пандемии коронавируса вкупе с восстановлением экономики предполагает «тройные» выгоды для американского бизнеса, несмотря на «прохладные» отношения между странами. Об этом информирует Bloomberg.

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Цинь классифицировал китайско-американские отношения как «наиболее важные в мире» и отметил, что для налаживания сотрудничества Вашингтону необходимо двигаться навстречу Пекину. По словам министра, если взаимоотношения двух государств развиваются хорошо, то мир выигрывает, если нет, то страдает.