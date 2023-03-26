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Bloomberg: в МИД Китая объявили о тройной выгоде от бизнеса с Пекином для США

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Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что открытость КНР после преодоления пандемии коронавируса вкупе с восстановлением экономики предполагает «тройные» выгоды для американского бизнеса, несмотря на «прохладные» отношения между странами. Об этом информирует Bloomberg.

В МИД КНР объявили о тройной выгоде от бизнеса с Пекином для США
© Газета.Ru

Цинь классифицировал китайско-американские отношения как «наиболее важные в мире» и отметил, что для налаживания сотрудничества Вашингтону необходимо двигаться навстречу Пекину. По словам министра, если взаимоотношения двух государств развиваются хорошо, то мир выигрывает, если нет, то страдает.

В Китае выступили за сотрудничество с США

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон введет санкции против компаний Китая, если они не прекратят сотрудничество с Россией. По словам чиновника, власти Соединенных Штатов будут разъяснять им, что китайские организации и банки попадут под санкции, если будут оказывать материальную поддержку Российской Федерации.

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