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На Украине раскритиковали доклад ООН о дискриминации УПЦ

Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о свободе религии на Украине. Об этом дипломат высказался на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На Украине раскритиковали доклад ООН о дискриминации УПЦ
© РИА Новости

По его словам, Украина является «демократическим государством, в котором гарантируется свобода вероисповедания», однако свобода в ней не равна «праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность».

В связи с этим Николенко попросил УВКПЧ «воздерживаться от несбалансированных политических оценок» и «базировать свои доклады на фактах».

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