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23 минуты назад

В Туркмении завершились парламентские выборы

BFM.RU

Явка на парламентских выборах в Туркмении превысила 91%. Участки закрылись, идет подсчет голосов, передает ТАСС.

В Туркмении завершились парламентские выборы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме 125 депутатов меджлиса седьмого созыва выбирают также членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.

В выборах приняли участие все три политические партии страны: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана, а также инициативные группы граждан.

Глава миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ), генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев позитивно оценил ход кампании по выборам в меджлис (парламент) Туркмении.

Нарушений на выборах в меджлис Туркменистана нет, выборы можно считать прозрачными и легитимными, заявил РИА Новости глава делегации СФ на выборах, председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

В мире,Вячеслав Тимченко,Сергей Лебедев,Демократическая партия США,Совет Федерации,
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