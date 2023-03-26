В Туркмении завершились парламентские выборы

Явка на парламентских выборах в Туркмении превысила 91%. Участки закрылись, идет подсчет голосов, передает ТАСС.
Кроме 125 депутатов меджлиса седьмого созыва выбирают также членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.
В выборах приняли участие все три политические партии страны: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана, а также инициативные группы граждан.
Глава миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ), генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев позитивно оценил ход кампании по выборам в меджлис (парламент) Туркмении.
Нарушений на выборах в меджлис Туркменистана нет, выборы можно считать прозрачными и легитимными, заявил РИА Новости глава делегации СФ на выборах, председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.