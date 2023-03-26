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16 минут назад

Киев потребовал созвать СБ ООН из-за размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

Майк Габриелян

МИД Украины потребовал созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Поводом, по мнению Киева, должны стать планы России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Украины.

Киев хочет созвать СБ ООН из-за ядерного оружия России в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Киеве назвали заявление президента России Владимира Путина о тактическом ядерном оружии в Белоруссии «провокационным шагом».

Там предложили ЕС и странам G7 «предупредить белорусские власти о далеко идущих последствиях для Беларуси», если они согласятся разместить на своей территории ядерное оружие.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 1 июля в Белоруссии будет закончено строительство хранилища для российского тактического ядерного оружия. Его размещение стало ответом на планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном.

В мире,Владимир Путин,Совбез ООН,ЕС,
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