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CNN: возвращение Крыма является маловероятно выполнимой задачей для Украины

В настоящее время маловероятно, что Украина способна вернуть Крым, однако атаки беспилотников на полуостров и диверсии, которые устраивает Киев, доставляют российской стороне определенное беспокойство. Об этом сообщает CNN.

CNN: возвращение Крыма является маловероятно выполнимой задачей для Украины
© РИА Новости

"Эти удары не являются предвестниками украинского плана по возвращению Крыма, даже если это остается отдаленной целью для президента [Украины] Владимира Зеленского. Но полуостров является артерией, по которой Россия перебрасывает войска и оружие на юг Украины, а также оборонительным тылом для российских войск, все еще удерживающих часть Херсонской области", - сказано в материале издания.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев изменит стратегию по "возращению" Крыма. При этом он не сообщил никаких подробностей и не раскрыл, в чем будет заключаться суть изменений.

До этого Зеленский говорил, что с возвратом Крыма в состав страны станет возможным добиться восстановления мира.

25 февраля украинский лидер на пресс-конференции сообщал, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Крым, не обозначив, однако, конкретных сроков начала операции.

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