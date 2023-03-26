Иран назвал террористической атакой удары США по сирийской провинции

МИД Ирана назвал "террористической атакой" США удар по гражданским объектам в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Как сообщает агентство IRNA, представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что продолжающееся "незаконное" присутствие американских военных в Сирии, нарушает международное право и территориальную целостность страны.

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"Борьба с террористической группировкой является для Соединенных Штатов лишь предлогом для продолжения оккупации Сирии и дальнейшего разграбления национальных ресурсов арабской страны, включая энергию и зерно", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Ирана.

Канани также подчеркнул, что иранские военные советники находятся в Сирии по просьбе сирийского правительства, чтобы помочь ему в борьбе с терроризмом.

Ранее министерство иностранных дел Сирии осудило удары США по провинции Дейр-эз-Зор и призвало "положить конец американской оккупации" территории страны.

Ранее США сообщили, что нанесли авиаудары по объектам в Сирии, которые, по версии Вашингтона, связаны с Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР).