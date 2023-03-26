В Норвегии Саакашвили наградили премией Линдебрекке

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был награжден премией имени Сьюра Линдебрекке – сооснователя консервативной партии Норвегии. На церемонии награждения в Осло присутствовали Гиули Аласания, мать бывшего президента, и сын Николоз Саакашвили. Об этом Саакашвили написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Для меня большая честь получить награду от страны с самым высоким уровнем прав человека и демократии в борьбе за права человека и демократию», — написал Саакашвили.

По словам экс-президент Грузии, эта премия должна заставить задуматься всех, кто не считает его «позорное заключение» вопросом «демократии и прав человека».

Как сообщает «Новости-Грузия», в заявлении оргкомитета премии говорится, что в настоящее время Грузия находится в сложной ситуации из-за конфликта между пророссийскими и проевропейскими силами. Саакашвили был удостоен премии за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что европейские друзья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили должны извиниться перед грузинским народом, а не принимать резолюции.